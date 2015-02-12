Компания Rocket Lab успешно запустила ракету со спутником для нужд разведки США

Миссия Electron вывела на орбиту Земли аппарат для нужд НУВКР.

Американская компания Rocket Lab сообщила об успешном запуске ракеты со спутником, необходимым для работы на Национального управление военно-космической разведки (НУВКР) США. В опубликованном в социальных сетях сообщении говорится о том, что запуск носителя полезного груза Electron в рамках осуществления миссии NROL-199 произведен на специальной площадке в Новой Зеландии в 17:00 по местному времени (или 4 августа в 8 часов утра по времени Москвы). Спустя час после отправки ракеты в космос, спутник был успешно размещен на околоземной орбите.

Напомним, что деятельность американской структуры НУВКР строго засекречена. Параметры и описание разведывательного спутника компанией-оператором космического запуска не раскрываются, как и не приводится информация о задачах аппарата. В пресс-службе Rocket Lab уточнили, что спутник займется предоставлением важной информации правительственным учреждениям.

Корабль "Шэньчжоу-14" с космонавтами состыковался с основным отсеком орбитальной станции.

Фото и видео: YouTube / Rocket Lab