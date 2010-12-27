Постовой из Сертолово обнаружил в воинской части мертвого бездомного с отмороженными ногами

В Ленинградской области на территории воинской части обнаружился "подснежник": обнаружилось тело замерзшего мертвеца.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в местной воинской части постовой обнаружил мертвого мужчину. Тело находилось долгое время на морозе. Очевидно, ранее труп не могли найти из-за снега и наледи.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. В это время сержант-контрактник, приехавший из Северной Осетии, совершал обход прилегающеей территории военчасти в Сертолово. В зоне 56-го гвардейского центра подготовки младших специалистов мотострелковых войск, 27-летний молодой человек нашел неустановленного человека на территории. Пострадавших был без признаков жизнедеятельности и не двигался. На вид жертве около 50-55 лет.

В настоящее время тело погибшего направлено на медицинскую экспертизу в морг для установления точной причины смерти. В ситуации разбираются правоохранительные органы. Они устанавливают личность жертвы. По предварительной версии, погибший был бездомным, так как на его ногах не было обуви, а ноги были замотаны тряпками и вдеты в полиэтиленовые пакеты.

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Фото: Piter.tv