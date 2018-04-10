Подтопленные дворы Петербурга облюбовали утки: птицы устраивают заплыв по двору Школьной улицы

В Приморском районе утки нашли себе новый дом: они выбрали новое "озеро" во дворе по Школьной улице.

В Приморском районе у петербуржцев появились необычные соседи: воспользовавшись подтоплением одного из дворов, утки заняли новое водное пространство. Местные жители обнаружили новых гостей в ночь на 10 апреля. Нашему мобильному корреспонденту удалось заснять на видео, как две птицы спокойно проплывают в образовавшейся луже. Домашняя собака с удивлением смотрит на необычных животных, не понимая кто это и боясь приблизиться.

По рассказам очевидцев, утки облюбовали лужу по улице Школьная около дома 88 корпус 2. Причиной разлива нового "водоема" стало потепление. Солнце растопило застывший с зимы лед, а дожди закончили формирование "озера". Вполне можно рассчитывать, что это не единичный случай, когда птицы облюбовали городской двор в качестве собственного места жительства.

Фото и видео: Piter.tv

