  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Приморском районе в конце апреля закроют движение по Школьной и по Богатырскому проспекту
Сегодня, 16:51
177
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Приморском районе в конце апреля закроют движение по Школьной и по Богатырскому проспекту

0 0

Петербуржцам напомнили, что до 27 апреля ограничено движение по Школьной улице от улицы Савушкина до Яхтенной улицы.

В Приморском районе 24 апреля начнутся работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по боковому проезду Школьной улицы. Речь идет об участке от улицы Савушкина до Туристской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ сегодня, 22 апреля. 

До 3 мая водителям придется объезжать этот участок дороги. Петербуржцам напомнили, что до 27 апреля в районе ограничено движение по Школьной улице от улицы Савушкина до Яхтенной улицы.

Стало известно, что с 23 апреля изменяются ранее введенные сроки производства работ. С 23 апреля по 2 мая в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей закрывается проезд по Богатырскому проспекту у пересечения с Планерной улицей.

Ранее мы писали, что в связи с проведением реконструкции Колпинского шоссе появились временные остановки.

Фото: Piter.tv

Теги: школьная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии