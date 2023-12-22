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В Петербурге побит температурный максимум 1890 года
Сегодня, 14:57
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В Петербурге побит температурный максимум 1890 года

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Точное значение температуры 10 апреля будет известно после 21:00.

В Петербурге зафиксировали температурный максимум, который побил рекорд 1890 года. Сегодня, 10 апреля, воздух в городе на Неве прогрелся до +16,7 градусов. К 14:30 потеплело до +17,1 градуса.  Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 апреля составляет +16,7° и держится с 1890 года.

Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос"

Точное значение температуры 10 апреля будет известно после 21:00, отметил синоптик. В ГУ МЧС по Петербургу предупредили жителей об усилении ветра после обеда. Порывы будут достигать 20 м/с.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 11 апреля ожидаются дожди. 

Фото: Unsplash

Теги: колесов, погода, температурный максимум, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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