В Петербурге побит температурный максимум 1890 года

Точное значение температуры 10 апреля будет известно после 21:00.

В Петербурге зафиксировали температурный максимум, который побил рекорд 1890 года. Сегодня, 10 апреля, воздух в городе на Неве прогрелся до +16,7 градусов. К 14:30 потеплело до +17,1 градуса. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Напомню, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 апреля составляет +16,7° и держится с 1890 года. Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос"

Точное значение температуры 10 апреля будет известно после 21:00, отметил синоптик. В ГУ МЧС по Петербургу предупредили жителей об усилении ветра после обеда. Порывы будут достигать 20 м/с.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 11 апреля ожидаются дожди.

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