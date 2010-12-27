  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Гражданском проспекте 15 пожарных тушили кровать 
Сегодня, 10:36
30
IRINA_CHALKINA

На Гражданском проспекте 15 пожарных тушили кровать 

0 0

Сведений о возможных пострадавших не поступало.

В минувшее воскресенье, 24 ноября, в Калининском районе в двухкомнатной квартире загорелась кровать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошёл на Гражданском проспекте. Информация об инциденте поступила в дежурную часть рано утром, в 5:30. На место происшествия экстренно выехали 15 пожарных. Возгорание удалось ликвидировать за 20 минут. Причины пожара выясняются. 

Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти транспортная полиция пресекла хищение дизельного топлива.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии