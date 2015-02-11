Поставщик бананов из Эквадора отсудил $749 тыс. у петербургской компании

Ответчик подтвердил, что получил продукцию, но стал оспаривать факт заключения контракта с Frutadeli S. A. По его словам, товар поставила другая компания из Эквадора - Damascoswett S. A.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск эквадорской компании Frutadeli S. A. к российскому контрагенту ООО "Троя Импорт". Сумма исковых требований превышает $700 тыс. Об этом решении суда сообщил "Деловой Петербург".

Frutadeli S. A. заключила контракт на поставку бананов с "Троя Импорт" в 2018 году. В ноябре и декабре 2020 года поставщик передал покупателю шесть партий товара - по 10 контейнеров зеленых бананов сорта "Кавендиш" на сумму $670,3 тыс. В подтверждение акта поставки Frutadeli S. A. представила в суде коносаменты (расписки), которые подтверждают, что поставщик передал бананы перевозчику Baltic Reefers Ltd. Кроме того, портовый агент ООО "Балтик Щиппинг Эдженси" представил справку о том, что бананы были выгружены в порту Петербурга и получены "Троя Импорт". Однако компания, получив товар, заплатила только $5 тыс. Таким образом, долг составил $665,2 тыс.

Ответчик подтвердил, что получил продукцию, но стал оспаривать факт заключения контракта с Frutadeli S. A. По его словам, товар поставила другая компания из Эквадора - Damascoswett S. A. И за этот товар он якобы заплатил в полном объеме. В подтверждение "Троя Импорт" ссылалась на декларации, по которым поставщиком значится Damascoswett S. A., а грузоотправителем - Frutadeli S. A.

Однако суд выяснил, что в ведомости банковского контроля отсутствуют сведения о перечислении сумм Damascoswett S. A. Кроме того, Frutadeli S. A. предоставила переписку, в которой обсуждала с российской компанией план поставок и стоимость товара. Также поставщик показал суду письма "Троя Импорт", в которых компания сообщает о своем затруднительном финансовом положении и просит выпустить прибывающий товар без оплаты.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)