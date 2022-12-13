В Ленобласти на 11% увеличилось количество поставленных на учёт дачных домов

Общая площадь объектов составила 437 828 кв.м. В среднем дома на участках в регионе занимают 111 кв.м.

За прошедший год в 47-ом регионе на кадастровый учёт были поставлены 14 703 жилых дома на участках, выделенных пол индивидуальное жилищное строительство. Такие данные приводит Управление Росреестра по Ленобласти.

В общей сложности такие дома в регионе занимают площадь 2 153 684 кв.с. Средняя площадь одного строения составляет 146 кв.м.

Кроме того, за этот же период на учёт поставлено 3929 жилых домов на дачных участках. Этот показатель превышает цифры за 2021-ый на 11%. Общая площадь жилых садовых построек составила 437 828 кв.м., средняя площадь каждого дома достигает 111 кв.м.

В целом площадь поставленных на учет в Ленобласти жилых домов за прошедшие 12 месяцев увеличилась на 13,5%.

Ранее мы сообщили о том, что более 10 тыс. земельных участков в Ленобласти газифицированы.

Фото: Pxhere