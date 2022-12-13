Более 10 тыс. земельных участков в Ленобласти газифицированы

Регион предлагает нескольким категориям жителей субсидии на подключение домов.

В Ленобласти проходит процесс догазификации домов. Сейчас газопроводы уже подведены к 10 731 земельному участку в регионе. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Жители 47-ого региона активно продолжают активно заключать договоры на подведение газопроводов к земельным участкам. На эти цели ряду категорий граждан предоставляются субсидии. Средства также распространяются на а также на покупку соответствующего оборудования.

Так, Ленобласть предлагает 300 тыс. рублей субсидий ветеранам Великой Отечественной, 200 тыс. рублей льготникам (пенсионерам, инвалидам, ветеранам труда и многодетным семьям). Граждане, проживающие на земельном участке в Ленобласти менее года, получат на догазификацию 180 тыс. рублей.

Напомним, что заявки на проведение газопровода модно подать на сайте Единого оператора газификации, а также на сайте Газпрома в Ленинградской области, по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на странице ВКонтакте, через портал Госуслуги, в филиалах МФЦ и в Единых центрах предоставления услуг компании в Северной столице.

Ранее мы сообщили о том, что "Эконадзор" Ленобласти выписал штрафов на 47 млн рублей.

Фото: правительство Ленобласти