"Эконадзор" Ленобласти выписал штрафов на 47 млн рублей

От граждан в комитет поступило более 3,5 тысячи обращений, а экологическая милиция приняла свыше 4 тысяч сообщений по "зелёной линии".

За год в Ленобласти возбудили 1007 административных дел. Специалисты наложили Наложено 820 административных штрафов и предупреждений на общую сумму 47,1 млн рублей. Об этом 10 января рассказали в пресс-службе комитета государственного экологического надзора.

Также сотрудники провели более 300 профилактических визитов к промышленным предприятиям, недропользователям и отходообразователям. За год было выдали 1504 предостережения о недопустимости нарушений законодательства в области охраны окружающей среды, что в три раза превышает показатели 2021 года.

При этом от граждан в комитет поступило более 3,5 тысячи обращений, а экологическая милиция приняла свыше 4 тысяч сообщений по "зелёной линии".

Фото: пресс-служба комитета государственного экологического надзора