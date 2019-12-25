Поставки препарата в регионы начнутся 14 сентября.

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет "Интерфакс".

Поставки препарата в регионы начнутся 14 сентября. В начале это будут небольшие партии лекарства, чтобы соблюсти все интересы.

На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы. Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.