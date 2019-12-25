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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе
Сегодня, 16:11
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matveyvn

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

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Поставки препарата в регионы начнутся 14 сентября.

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет "Интерфакс".

Поставки препарата в регионы начнутся 14 сентября. В начале это будут небольшие партии лекарства, чтобы соблюсти все интересы.

На этой неделе начнется вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы.

Михаил Мурашко, глава Минздрава России

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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