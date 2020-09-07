Он заявил, что сейчас очень важно прививаться от гриппа.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России. Об этом пишут "РИА Новости".

Глава Минздрава заявил, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом пока рано.

Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Он рассказал об этом на конкурсе "Лидеры России", где демонстрировал график появления новых случаев COVID-19 в РФ.

По словам Мурашко, сейчас очень важно прививаться от гриппа, чтобы избежать наложения его на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее в Анталье коронавирус обнаружили у восьми россиян.

Видео: kremlin.ru