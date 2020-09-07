Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России. Об этом пишут "РИА Новости".
Глава Минздрава заявил, что говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом пока рано.
Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано.
Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ
Он рассказал об этом на конкурсе "Лидеры России", где демонстрировал график появления новых случаев COVID-19 в РФ.
По словам Мурашко, сейчас очень важно прививаться от гриппа, чтобы избежать наложения его на новую коронавирусную инфекцию.
Ранее в Анталье коронавирус обнаружили у восьми россиян.
Видео: kremlin.ru
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