Поставки российской нефти в Китай рухнули на 15%

В апреле в Китай было поставлено 6,3 млн тонн нефти против 7,44 млн тонн месяцем ранее.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни, из Саудовской Аравии в Китай в апреле поставили 6,47 млн тонн нефти. В марте показатель составлял 7,84 млн тонн продукта. Из России в Китай поставили 6,3 млн тонн нефти против 7,44 млн тонн. Таким образом, снижение составило 15,3%. Саудовская Аравия и Россия являются главными поставщиками нефти в КНР.

Отмечается, что поставки нефти в Китай сократили также Бразилия, США, Малайзия и ОАЭ.

При этом увеличились поставки нефти из Ирака в Китай. Для сравнения, в апреле поставили 4,55 тонн нефти, а в марте - 3,62 тонн. Рост составил 22,9%.

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