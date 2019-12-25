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Поставки российской нефти в Китай рухнули на 15%
Сегодня, 16:12
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shuwioll

Поставки российской нефти в Китай рухнули на 15%

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В апреле в Китай было поставлено 6,3 млн тонн нефти против 7,44 млн тонн месяцем ранее.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни, из Саудовской Аравии в Китай в апреле поставили 6,47 млн тонн нефти. В марте показатель составлял 7,84 млн тонн продукта. Из России в Китай поставили 6,3 млн тонн нефти против 7,44 млн тонн. Таким образом, снижение составило 15,3%. Саудовская Аравия и Россия являются главными поставщиками нефти в КНР.

Отмечается, что поставки нефти в Китай сократили также Бразилия, США, Малайзия и ОАЭ. 

При этом увеличились поставки нефти из Ирака в Китай. Для сравнения, в апреле поставили 4,55 тонн нефти, а в марте - 3,62 тонн. Рост составил 22,9%. 

 

Фото: pixabay 

Теги: нефть, поставки нефти в китай, россия
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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