Поставки российской нефти в Индию снова выросли

Индия увеличила закупки российской нефти до рекордных 7,7 млн тонн, несмотря на действующие санкции США, сообщает издание The Hindu. Такой рост импорта на 7% по сравнению с прошлым годом зафиксирован впервые с мая 2025 года.
Этот тренд формируется на фоне усиливающегося давления Вашингтона: с середины ноября США начали применять механизм угроз вторичных санкций в адрес партнеров российских нефтегазовых гигантов "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Одновременно Индия значительно увеличила долю приобретаемого американского топлива — с 4,2% до 12,6% всего за месяц. Эксперты трактуют это изменение как попытку Индии продемонстрировать гибкость и сгладить недовольство США, которые ранее ввели 50%-ные пошлины на индийский импорт в ответ на энергетическое партнерство Нью-Дели с Москвой.
Согласно докладу Министерства торговли и промышленности Индии, страна вынуждена искать баланс между экономической целесообразностью приобретения дешевого российского сырья и поддержкой торговых отношений с Америкой. Текущие объемы закупок ясно свидетельствуют, что российские углеводороды остаются критически важными для индийской экономики, несмотря на политические и экономические риски.
Фото: Pxhere
