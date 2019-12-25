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Поставки охлажденной трески и пикши в Петербург могут прекратиться
Сегодня, 13:35
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nastya960

Поставки охлажденной трески и пикши в Петербург могут прекратиться

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Это касается также Москвы и Мурманской области.

Поставки охлаждённой трески и пикши в торговые организации Петербурга, Москвы и Мурманской области могут прекратиться, а рыбоперерабатывающие заводы остановить работу. Об этом сообщил "Коммерсант".

Как пояснил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, все дело в запрете пограничной службы ввозить переработанную рыбу в порты.

Рыбакам разрешили производить отгрузку только в живом, свежем и охлажденном виде. На судах же потрошат рыбу, а это теперь приравнивается к обработке. Нарушителям будут грозить крупные штрафы.

Ранее россиянам назвали самую полезную рыбу.

Фото: pixabay

Теги: пикша, рыба, треска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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