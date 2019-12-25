Эксперт объяснил, в чем заключается польза рыбы, обитающей в северных морях.

Россиянам назвали самую полезную рыбу. В интервью для радио Sputnik представитель Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что наиболее полезной для человека считается тот продукт, который обитает в северных морях и водоемах. Среди данных рыб значится минтай, треска, пикша, камбала, селедка. В такой рыбе много жира, который содержит в себе непредельные кислоты (омега-3).

Непредельные кислоты незаменимы, без них организму тяжело сохранять физиологический тонус. "ти кислоты являются своеобразным очистителем организма, поскольку связывают все вредные радикалы Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка

Эксперт оценил пользу пресноводных рыб, таких как лещ, вобла, судак, карп и сазан. Данную рыбу особенно активно покупают в Ростовской и Астраханской областях, части Сибири. Морская рыба популярна у покупателей из Мурманска, Владивостока, Хабаровска. В центральной части РФ 90% продаж рыбы приходится именно на морскую.

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