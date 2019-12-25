Петербуржцам рассказали, как выбрать свежую рыбу в магазине

Всего эксперты назвали 6 критериев.

Несколько экспертов в производстве рыбных изделий дали петербуржцам советы по выбору свежего продукта и не купить тухлую рыбу по ошибке. Всего горожанам предложили 6 способов. Об этом сообщили "Невские Новости".

Так, глава сети магазинов "Курильский берег СПб" Алексей Рудько отмечает, что важно обращать внимание на жабры и "шкурку" рыбы. Они должны быть влажными и иметь ярко-бордовый оттенок, хотя многие полагают, что правильный цвет - желтый.

Глаза у недавно пойманной рыбы не покрыты мутной поволокой: такое бывает только после продолжительного времени. Вместо этого глаза должны быть красными, либо прозрачными.

Кроме того, не стоит покупать охлажденную рыбу – зачастую ее замораживают из-за того, что в ней уже начали развивать микроорганизмы.

Тем не менее, по словам исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексея Аронова, рыба должна находиться подо льдом, чтобы не заветриться.

У нас ее на лед положили и забыли, ее не переворачивают. Надо брать ту рыбу, которая льдом засыпана. Охлажденная рыба должна быть поставлена в течение двух недель, включая доставку отметил Алексей Аронов

Один из важных критериев свежего продукта – плотность и упругость. Для проверки необходимо слегка надавить на филе пальцем.

Наконец, специалисты упоминают о главном критерии недавно пойманной рыбы: это отсутствие резкого запаха.

Также для горожан важно определится с местом, в котором нужно покупать рыбу. Желательно не ориентироваться на супермаркеты и присмотреться к специализированным магазинам.

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