Россия перекинула в Габонскую Республику стрелковое вооружения для оказания поддержки правительству

Опубликовано видео поставки в Габонскую Республику стрелкового вооружения для борьбы с браконьерами.

Россия для оказания помощи правительству Габонской Республики безвозмездно поставила стрелковое вооружение.

Министерство обороны России сообщает, что правительство Габонской Республики активно борется с браконьерами.

Габон активно реализует программу по защите редких животных от браконьеров на своей территории. В первую очередь речь идет о сохранении численности лесных слонов, популяция которых в стране – самая крупная на континенте. Министерство обороны РФ

По имеющимся данным деньги, вырученные от продажи слоновой кости, идут на финансирование криминальных структур Габона. Имея российское вооружение, власти Габона намерены усилить группировки по борьбе с браконьерством в Республике.

Видео: Минобороны РФ