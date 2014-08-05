Смольный определил поставщиков реагентов для обработки дорог в Петербурге

Общая цена контрактов составила 443 млн 850 тыс. рублей.

Правительство Петербурга определило победителей тендера на поставку 65 тыс. т технической соли. Судя по данным портала госзакупок, победителями стали компании "Малахит" и "Интерконсента".

Организации предоставят городу 39 и 26 тыс. т технической соли соответственно. Общая цена контрактов составила 443 млн 850 тыс. рублей.

Техническая соль необходимо для создания пескосоляной смеси и соляных растворов, которые используются при уборке дорог Северной столицы в зимний период.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный готов заплатить 2 млрд рублей за установку новых камер видеонаблюдения.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"