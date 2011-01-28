Смольный готов заплатить 2 млрд рублей за установку новых камер видеонаблюдения

Устройства будут находиться более чем по 1,5 тыс. адресам.

Городской мониторинговый центр (ГМЦ) объявил несколько тендеров на установку камер видеонаблюдения в Петербурге. Судя по данным портала госзакупок, общая цена всех контрактов составляет 2 млрд рублей.

В общей сложности от подрядчика потребуется установить 4250 видеокамер и обеспечить доступ к информации, которую они будут фиксировать. Устройства будут находиться более чем по 1,5 тыс. адресам. Контракт с исполнителем заключат до конца 2025 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 25 июля.

Ранее мы сообщили о том, что склад для НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе оценён в 40 млн рублей.

Фото: Piter.TV