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Поставка новой партии вакцины от COVID-19 в Петербург ожидается на следующей неделе
Сегодня, 22:19
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Поставка новой партии вакцины от COVID-19 в Петербург ожидается на следующей неделе

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Завершить развозку поступившей в Петербург вакцины от COVID-19 должны завершить в понедельник.

Поставка новой партии вакцины от COVID-19 в Петербург ожидается на следующей неделе. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 7 февраля, распространяемой пресс-службой Смольного.

Завтра, 8 февраля, завершится доставка в пункты вакцинации самой крупной партии вакцины, поступившей в Петербург 5 февраля 2021 года. На следующей неделе ожидается поставка новой партии вакцины

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

Подводя итоги недели на своей странице в соцсети "ВКонтакте", на это обратил внимание глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Глава комитета отметил, что Петербург наращивает темпы вакцинации – 4 февраля в городе было выполнено максимальное количество прививок, 9649.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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