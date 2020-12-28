Режиссер "Пиратов Карибского моря" снимет фильм по роману Джорджа Мартина

В основу сюжета ляжет книга "Песчаные короли".

Режиссер первых трех частей "Пиратов Карибского моря" Гор Вербински собирается снять фильм по роману Джорджа Мартина "Песчаные короли". Об этом он рассказал в интервью изданию Collider.

Над сценарием вместе с Вербински работает Деннис Келли, который известен как автор британского сериала "Утопия". Сюжет расскажет о богаче Саймоне Крессе, который коллекционирует различные формы жизни. Он покупает колонию королей-пустынников, которых ради забавы перестает кормить.

Продюсером "Песчаных королей" стал Джон Балдеччи. Премьера состоится в стрим-сервисе Netflix.

Ранее звезда "Пиратов Карибского моря" назвал преступлением новый фильм без Джонни Деппа.

Фото: Википедия / Gage Skidmore