Пост замглавы Петродворцового района занял бывший член Горизбиркома Дмитрий Краснянский

Дмитрий Краснянский будет отвечать за экономический и информационный отделы, а также за вопросы законности в администрации района.

Во вторник, 1 февраля, стало известно, что бывший член Горизбиркома дмитрий Краснянский занял пост замглавы Петродворцового района, передает "Фонтанка.ру".

Дмитрий Краснянский будет отвечать за экономический и информационный отделы, а также за вопросы законности в администрации района. Он добавил, что сегодня "присутствовал на комиссии по делам несовершеннолетних, это гораздо важнее, чем выборы. Контракт с ним заключен на год.

Как рассказал Краснянский, он всю жизнь живет в Петергофе и "здесь же курировал и выборы, но в моей новой должности и обязанностях нет ни одной буквы "в".

Напомним, что Краснянский был одним самых опытных членов Горизбиркома, он проработал в ней более двадцати лет. На его отставке настаивала глава Центризбиркома Элла Памфилова. В середине декабря он, как и трое других его коллег, написал заявление об отставке по собственному желанию.

Ранее Памфилова прокомментировала уход Егоровой и Краснянского из горизбиркома.

Фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия

