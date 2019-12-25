Памфилова прокомментировала уход Егоровой и Краснянского из горизбиркома

Они написали заявление по собственному желанию.

Зампредседателя Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Алла Егорова и член Горизбиркома Дмитрий Краснянский освобождены от занимаемых должностей. Пресс-служба ЦИК России сообщила, что они написали заявление по собственному желанию.

Они профессионалы, но много лет их профессионализм работал со знаком минус. Необходимо иметь совесть и моральные позиции, которые помогают в рамках закона делать именно то, что нужно. Я с удовлетворением воспринимаю то, что они, наконец, написали эти заявления. Сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова

Памфилова уверена, что уход Егоровой и Краснянского поможет развитию и оздоровлению избирательной системы Петербурга. Кроме того, заявление об уходе написала секретарь комиссии Марина Жданова.

Алла Егорова возглавляла ТИК №18 с 2007 по 2016 гг. Затем она работала в аппарате ЗакСа, а с 2017 года стала зампредом председателя горизбиркома. Дмитрий Краснянский с 1995 года с перерывом был членом горизбиркома с правом решающего голоса, с 2008 по 2012 гг. занимал должность зампредседателя комиссии.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия