Посреднику высокопоставленных коррупционеров Всеволожского района грозит до десяти лет тюрьмы

Следователи собрали достаточно доказательств для предъявления обвинения ключевому посреднику бывшего замглавы администрации Всеволожского района.

Пресс-служба следственного комитета по Ленинградской области сообщила о завершении расследования в отношении посредника в передаче взятки экс-заместителю главы администрации муниципального образования Всеволожска Валерию Половинкину. Теперь уголовное дело будет передано в суд.

Посредник, передававший деньги чиновнику и его предполагаемому компаньону, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, то есть, посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Наказание за преступление - штраф в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки. Ранее в СМИ упоминалась фамилия посредника - Лигин - и уточнялось, что он носил деньги Половинкину и компаньону экс-чиновника Игорю Евтишенкову от учредителей ООО "Всеволожская ритуальная компания" за предоставление "крыши". По версии следствия, коррупционная схема принесла двоим партнерам около 6,9 миллионов рублей.

Сам посредник участвовал в передаче денежных средств в размере 200 000 рублей.

Ранее начальница отдела Госстройнадзора уволилась, признавшись в получении взятки.

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