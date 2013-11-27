В Ленобласти посредник в 100-миллионной взятке "МЭС Северо-Запад" предстанет перед судом

Дело с доказательной базой передали в суд для рассмотрения по существу.

В Ленобласти перед судом предстанет посредник в передаче крупной взятки должностным лицам филиала компании "Магистральные электрические сети Северо-Запад". Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Ленобласти.

По версии следствия, обвиняемый передал взятку от исполнительного директора АО "Усть-Луга Ойл" в размере 100 миллионов рублей должностным лицам филиала "Магистральные электрические сети Северо-Запад". Такая сумма требовалась для согласования сделки о присоединении ООО "НОВАТЕК – Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка".

Дело с доказательной базой передали в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении других участников продолжается.

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Фото: Piter.tv