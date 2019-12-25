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В Петербурге вынесен приговор бывшему студенту университета гражданской авиации по делу о коррупции
Сегодня, 15:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге вынесен приговор бывшему студенту университета гражданской авиации по делу о коррупции

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По данным правоохранителей, в мае 2017 года обвиняемый передал преподавателю взятку в размере 70 тысяч рублей за содействие при поступлении на заочный факультет.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему студенту ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Бывший студент признан виновным в даче взятки должностному лицу. По данным правоохранителей, в мае 2017 года обвиняемый передал преподавателю взятку в размере 70 тысяч рублей за содействие при поступлении на заочный факультет.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В скором времени бывшего сотрудника ДПС осудят за взятку от пьяного водителя.

Фото: Piter.tv

Теги: взятка, студент, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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