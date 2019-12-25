В Петербурге вынесен приговор бывшему студенту университета гражданской авиации по делу о коррупции

По данным правоохранителей, в мае 2017 года обвиняемый передал преподавателю взятку в размере 70 тысяч рублей за содействие при поступлении на заочный факультет.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему студенту ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации". Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Бывший студент признан виновным в даче взятки должностному лицу. По данным правоохранителей, в мае 2017 года обвиняемый передал преподавателю взятку в размере 70 тысяч рублей за содействие при поступлении на заочный факультет.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

В скором времени бывшего сотрудника ДПС осудят за взятку от пьяного водителя.

Фото: Piter.tv