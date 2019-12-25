Бывшего сотрудника ДПС осудят за взятку от пьяного водителя

В аварии с пьяным водителем погибли два человека.

Завершилось расследование уголовного дела, фигурантом которого является бывший инспектор ДПС из Приозерского района Ленобласти. Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По версии следствия, обвиняемый работал на месте аварии с двумя погибшими, которую устроил пьяный водитель. Чтобы не проходить медосвидетельствование, водитель предложил сотруднику ДПС взятку. Часть денег он передал на месте, оставшееся передал позднее. Так обвиняемый получил 100 тысяч рублей за непривлечение к ответственности водителя.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv