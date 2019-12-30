Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

В регионе ограничена транспортная возможность передвижения.

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из провинции Хубэй. Дипломаты выясняют возможные способы по организации выезда из Китая. На данный момент там находятся 140 наших соотечественников.Об этом сообщили "РИА Новости".

Дипмиссия уточняет порядок действий, связанный с ограничениями по транспортному передвижению. Местные власти готовы оказывать максимальную адресную поддержку. Однако они советуют оставаться на местах во избежания распространения инфекции. Им рекомендуют соблюдать необходимые меры профилактики. В Пекине также предпочитают сохранять для иностранцев текущий режим пребывания.

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Фото: Piter.tv

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