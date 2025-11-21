Посольство РФ: россиян среди погибших при взрыве в кафе в Казахстане нет

Дипломаты выразили соболезнования семьям жертв.

Российских граждан нет в числе погибших и пострадавших лицах при взрыве газа в кафе в Акмолинской области в Казахстане. Соответствующими данными с общественностью поделились представители посольства России на территории данного государства. Дипломаты выразили соболезнования родним и близким погибших. Они также пожелали скорейшего выздоровления тем, кто пострадал во время инцидента.

По информации СМИ, в результате взрыва газа в кафе г. Щучинска Акмолинской области Республики Казахстан погибли 7 человек, более 20 пострадали. <…> По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области, погибших или пострадавших в результате происшествия граждан России нет. сообщение от посольства РФ в Кахазстане

Напомним, что хлопок газовоздушной смеси в кафе "Центр плова" в Щучинске Акмолинской области , которое было пристроено к жилому дому, произошел 26 февраля в вечернее время. Изначально в областном департаменте чрезвычайных ситуаций уведомили граждан о шести погибших и примерно 20 пострадавших. Также порядка десяти человек были спасены прибывшими на место сотрудниками местных экстренных служб. Огнеборцы вынесли из горящего помещения восемь газовых баллонов. В настоящее время специалист занимаются разбором конструкций, пламя было потушено. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Фото: pxhere.com