Посольство РФ ответило Госдепу на призыв освободить Уилана и Рида

Россия обязана освободить американцев "безоговорочно и немедленно", считают в США.

Посольство России в Вашингтоне отреагировало на призыв Государственного департамента Соединенных Штатов освободить из тюрем Пола Уилана и Тревора Рида. Ответ диппредставительства размещен на его странице в Twitter.

Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России. По данным ФСБ, мужчина был пойман "при проведении шпионской акции", когда пытался получить сведения о курсантах учебного заведения ведомства. Рида "посадили" на девять лет за нападение на полицейских в Москве.

Руководитель пресс-службы Госдепа США Нед Прайс считает, что Россия обязана освободить американцев "безоговорочно и немедленно".

Позвольте напомнить пресс-секретарю госдепартамента о том, что, в отличие от россиян, которых США зачастую задерживают и осуждают по надуманным предлогам, П.Уилан и Т.Рид были арестованы при совершении серьезных преступлений. из заявления посольства РФ в США

Свой ответ Прайсу российская сторона сопроводила хэштегами с требованием свободы Роману Селезневу, Константину Ярошенко и Виктору Буту, которые сейчас находятся в тюрьмах США.

Ранее эксперты прокомментировали иск Евросоюза в ВТО против России.

Фото: Twitter / RusEmbUSA