Посольство РФ: Польша больно ударила по самой себе, закрыв консульства России

Андрей Ордаш объяснил, что ограничения Варшава наложила под придуманными предлогами.

Варшава своим решением закрыть российские консульства, расположенные на территории европейского государства, больно ударила по самой себе. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш. Дипломат пояснил, что Польша объявила в марте 2022 года персонами нон грата 45 сотрудников российского посольства. Также страна заявила о прекращении функционирования на протяжении 2024-2025 годов генеральных консульств России, находящихся в Познани, Кракове и Гданьске.

... Потребовали закрыть генконсульства Польши в Санкт-Петербурге, Калининграде и Иркутске, больнее ударили по ним самим. Все же в России куда побольше расстояния, которые теперь нужно преодолевать польским дипломатам для решения разного рода вопросов консульского и иного характера. Андрей Ордаш, посол РФ в Польше

