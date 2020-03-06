Посольство Израиля объяснило, почему россиянам всё чаще отказывают во въезде

В посольстве Израиля объяснили, почему россиянам всё чаще отказывают во въезде. Об этом рассказал временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.
Он заявил, что многие россияне стали пользоваться безвизовым режимом для нелегальной работы.
- Это нормальное явление и в Израиле, и в других странах, - сказал Ливне.
Он рассказал, что сейчас страны работают над тем, чтобы "все это проходило без шероховатостей". В частности, Израиль предложил России сотрудничество правоохранительных органов в вопросах нелегальной миграции.
Ранее посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами.
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