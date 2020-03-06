Посольство Израиля объяснило, почему россиянам всё чаще отказывают во въезде

Граждане РФ стали пользоваться безвизовым режимом для нелегальной работы.

В посольстве Израиля объяснили, почему россиянам всё чаще отказывают во въезде. Об этом рассказал временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне.

Он заявил, что многие россияне стали пользоваться безвизовым режимом для нелегальной работы.

- Это нормальное явление и в Израиле, и в других странах, - сказал Ливне.

Он рассказал, что сейчас страны работают над тем, чтобы "все это проходило без шероховатостей". В частности, Израиль предложил России сотрудничество правоохранительных органов в вопросах нелегальной миграции.

Ранее посол РФ в Израиле сообщил о неподобающем обращении с россиянами.