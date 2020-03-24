Посол в США призвал HRW не обманывать о коронавирусе в России

Анатолий Антонов попросил Кеннета Рота обратить внимание на ситуацию с ИВЛ в Коммунарке.

Посол в США призвал Human Rights Watch не обманывать о коронавирусе в России. Об этом говорится в заявлении дипломатической миссии на Facebook. Анатолий Антонов считает, что глава HRW дезинформирует своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру. Ранее в организации написали, что РФ своевременно приняла меры для противостояния вирусу. Эти меры специалисты назвали значительно "эффективнее стран, которые HRW традиционно избегает критиковать".

Посол США посоветовал главе организации Кеннету Роту обратить внимание на ситуацию с аппаратами ИВЛ в 40 больнице в Коммунарке. Он прикрепил ссылку на англоязычное интервью главного врача Дениса Проценко.

Помпео раскритиковал Хаменеи из-за отношения к коронавирусу.