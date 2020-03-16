Говорить могут и о контроле над вооружениями.

Посол США рассказал об идее Трампа провести саммит "пятерки" в Нью-Йорке. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан уточнил, что время и место пока не согласованы. Не обсуждалась пока и повестка возможного саммита.

Посол считает, что говорить могут и о контроле над вооружениями.

Обсуждение этой тематики соответствовало бы духу и сути переговоров по стратегической стабильности, - сказал Салливан.

Он уточнил, что переговоры по этой темой между двумя странами ведутся последние два года.

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Видео: YouTube / PBS NewsHour