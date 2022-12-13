Посол США Кавалек: Вашингтон заинтересован в новой стратегии для региона Черного моря

Дипломат назвала проблемы, которые требуют решения от партнеров по региону.

Американский посол в Бухаресте Кэтлин Кавалек рассказала о том, что Вашингтон заинтересован в новой черноморской стратегии для региона . Этот документ должен быть сформирован в международном партнерстве со всеми странами-участницами этой территории. Такое мнение выразила дипломат, которая дала интервью для румынского телеканала Digi 24. В частности, должны обсуждаться вопросы обороны и сдерживания, свобода судоходства, обмена информацией и экономического развития.

Черноморский регион всегда был важен, но война сделала его еще более важным и подчеркнула необходимость сотрудничества в регионе. Конгресс в Вашингтоне заинтересован в разработке стратегии в партнерстве со странами региона для решения таких вопросов. Кэтлин Кавалек, посол США

Эксперт добавила, что власти США поддерживает связь с партнерами по теме Черного моря. Посол сообщила, что в ближайшее время состоится очередное заседание Стратегического диалога с Румынией, п американская делегация прибудет в Бухарест на следующей неделе.

Госдеп подтвердил вызов посла США в МИД Турции.

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