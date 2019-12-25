Посол России в США назвал новые санкции Вашингтона против "Северного потока - 2" неприемлемыми

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал планы Вашингтона расширить санкции против "Северного потока – 2". Слова дипломатического представителя опубликованы на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.
23 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении новых санкций из-за строительства СП-2. Они коснутся кипрской компании и ее судов. В Вашингтоне уверены, что эта фирма связана с РФ.
По мнению Антонова, налаживание диалог через санкции невозможно. Кроме того, он считает, что данные ограничения являются проявлением недобросовестной конкуренции.
Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка.
Анатолий Антонов, посол РФ в США
Он подчеркнул, что американские власти таким образом пытаются задержать ввод СП-2 в эксплуатацию на фоне топливного кризиса, в то время как Москва призывает нарастить поставки энергоносителей в Европу.
Посол считает, что Вашингтон своими действиями "показывает неуважение" к союзникам, готовым выстраивать сотрудничество с РФ.
Ранее в МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска "Северного потока - 2".
Фото: ВК / Посольство России в США
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