Посол России в США назвал новые санкции Вашингтона против "Северного потока - 2" неприемлемыми

Ограничения коснутся кипрской компании, которая, по мнению американских властей, связана с РФ.

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов прокомментировал планы Вашингтона расширить санкции против "Северного потока – 2". Слова дипломатического представителя опубликованы на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

23 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении новых санкций из-за строительства СП-2. Они коснутся кипрской компании и ее судов. В Вашингтоне уверены, что эта фирма связана с РФ.

По мнению Антонова, налаживание диалог через санкции невозможно. Кроме того, он считает, что данные ограничения являются проявлением недобросовестной конкуренции.

Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Он подчеркнул, что американские власти таким образом пытаются задержать ввод СП-2 в эксплуатацию на фоне топливного кризиса, в то время как Москва призывает нарастить поставки энергоносителей в Европу.

Посол считает, что Вашингтон своими действиями "показывает неуважение" к союзникам, готовым выстраивать сотрудничество с РФ.

Ранее в МИД Украины назвали заслугой Киева задержку запуска "Северного потока - 2".

Фото: ВК / Посольство России в США