Посол России: Эстония намеренно сокращает штат российского консульства

Он считает, что таким образом Эстония хочет создать максимум проблем русскоязычному населению.

Эстония намеренно сокращает штат российского консульства. Об этом заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире "Соловьев Live".

По его словам, когда в течение года в посольстве сокращали количество сотрудников, это не могло не сказаться на качестве обслуживания российских граждан. Посол считает, что таким образом Эстония хочет создать максимум проблем русскоязычному населению.

Ранее посол России назвал уровень русофобии в Эстонии пещерным.

Фото: ВКонтакте / Соловьев Live