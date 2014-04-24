Посол РФ в США Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта

Отношения между РФ и США зашли в тупик из-за политики, которую проводит Вашингтон.

Посол РФ в США Анатолий Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта. Об этом сообщает дипломатическое ведомство на своей странице в Facebook.

В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей. цитата из сообщения посольства РФ в США

Отмечается, что отношения между РФ и США зашли в тупик из-за политики, которую проводит Вашингтон.

Ранее Байден заявил, что Россия должна будет заплатить за вмешательство в выборы в США. По его словам, он провёл длинный разговор с российским лидером.

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