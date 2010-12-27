Посол РФ назвал причины роста смертности россиян в Турции

В этом сезон в стране зафиксировали 88 летальных случаев и более 40 фактов медицинской эвакуации.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов назвал причины роста смертности россиян в Турции. В текущем сезоне было зафиксировано 88 летальных случаев и более 40 фактов медицинской эвакуации. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Ерхова, текущий сезон еще не закончился, однако уже оказался очень тяжелым по числу происшествий. Российские ведомства и турецкие партнеры принимают все необходимые меры, что обеспечить безопасность россиян на должном уровне. Однако из-за увеличения турпотока из России переломить негативную тенденцию становится непросто.

Дипломат отметил, что причины трагедий с нашими туристами, как правило, самые банальные. Например, в жаркую страну приезжают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и получают инфаркты, инсульты и другое. Кроме того, россияне по-прежнему продолжают злоупотреблять преимуществами системы "все включено". Не соблюдая элементарные нормы безопасности, выпившие люди травмируются.

Также в последнее время участились случаи ДТП с туристическими автобусами и на пешеходных переходах. На отдыхе в Турции по недосмотру родителей стали чаще погибать дети.

Ранее мы писали, что в Петербурге простились с погибшей в Турции девочкой.

Фото: pixabay.com