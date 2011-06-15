Посол Франции заявил, что Париж против конфискации в ЕС активов РФ

Николя де Ривьер заметил, что Париж не станет навсегда изымать деньги, которые Франции не принадлежат.

Официальный Париж настаивает на соблюдении международного законодательства и не поддерживает никаких планов коллективного Брюсселя по возможной конфискации российских активов. Соответствующее заявление сделал французский посол в Москве Николя де Ривьер в интервью для газеты "Ведомости". Иностранный дипломат уточнил, что лидер Елисейского дворца Эмманюэль Макрон был конкретен по данной теме, поэтому в европейской стране не стоит вопрос об изъятии денежных средств России. По мнению специалиста, для мировой общественности важно, чтобы все государства соблюдали закон.

Единственное, что было сделано за последние годы, - использование процентов, т. е. тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине. Речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Николя де Ривьер, посол Франции в России

Ранее официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова предупреждала западных партнеров о том, что любые несанкционированные действия со стороны Европейского союза в отношении замороженных российских активов повлекут за собой жесткие политические и экономические ответные меры.

Фото: YouTube / TALAL AL-HAJ