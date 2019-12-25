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Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Сегодня, 11:34
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matveyvn

Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки

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Полад Бюльбюль-оглы добавил, что бороться за восстановление территориальной целостности родины следует исключительно в рамках правового поля, соблюдая закон.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы призвал прекратить беспорядки и уличные драки в Москве, соблюдать законы в России и нормы. Его слова передают "РИА Новости".

Вы живете в России, многие из Вас являются гражданами этой Великой страны.

Полад Бюльбюль-оглы, посол Азербайджана в России

По его словам, всем азербайджанцам нужно объединиться, чтобы дать отпор провокациям. Но до уровня уличных драк опускаться не стоит.

Полад Бюльбюль-оглы добавил, что бороться за восстановление территориальной целостности родины следует исключительно в рамках правового поля, соблюдая закон.

Ранее мы писали, что массовая драка в Москве закончилась задержаниями. В ходе конфликта между армянами и азербайджанцами задержано 13 человек.

Теги: азербайджан, армения, дипломатия, драки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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