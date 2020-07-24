Массовая драка в Москве закончилась задержаниями

В ходе конфликта между армянами и азербайджанцами задержано 13 человек.

Ночью в Москве произошла массовая драка.

Телеграм-канал "Опер Слил" сообщил о массовой драке в район Маррьино Москвы. Среди ночи произошел локальный армяно-азербайджанский конфликт. На место потасовки выезжали полиция и Росгвардия. Правоохранителями были задержаны 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Один человек получил ножевые ранения и был госпитализирован в больницу. Уточняется, что между армянам и азербайджанцами конфликт обострился 12 июля в ходе перестрелки на границе государств.

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Видео:Телеграм-канал "Опер Слил"