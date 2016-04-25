По словам продавца, маска была создана скульптором Федopом Toлстым и пеpeдaвaлaсь пo наcлeдству.

Посмертную маску Александра Пушкина продают на "Авито" за 100 тысяч рублей. Согласно словам продавца, маска была создана скульптором Федopом Toлстым и пеpeдaвaлaсь пo наcлeдству.

маска была отлита в мастерской скульптора Федора Толстого и передавалась по наследству. Мой дед был женат (первый брак) на родственнице Ф.Толстого, у которой хранилась маска, после ее смерти, последняя осталась у деда и перешла в нашу семью сообщает продавец

К объявлению также прикреплены две фотографии посмертной маски великого русского поэта.О том, является ли предмет подлинным историческим артефактом, сведений нет.

Объявление размещено 8 октября этого года.

Ранее мы сообщали о том, что на аукционе с молотка за 432,5 тысячи долларов ушла картина созданная ИИ

Фото: Avito, открытый источник