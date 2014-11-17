Послушник Александро-Невской Лавры вернул сиамского кота спустя три года

Приставы нашли среди мусора украденного сиамского кота из Лавры.

Судебные приставы Московского района Санкт-Петербурга помогли послушнику Александро-Невской Лавры вернуть сиамского кота по кличке Сиам, который пропал ещё в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

В 2021 году мужчина приобрёл у заводчика котёнка с правом разведения в условиях монастыря. Спустя год питомец исчез с территории Лавры. Послушник заподозрил одну из посетительниц, которая ранее проявляла интерес к животному. Позже женщина сама призналась, что кот находится у неё, но возвращать его отказалась.

После обращения в полицию владелец обратился в суд. Решение было вынесено в его пользу, однако должница его добровольно не исполнила. Судебные приставы не раз пытались застать женщину дома, но долгое время это не удавалось.

Недавно пристав вместе с взыскателем смог попасть в квартиру. Жильё оказалось завалено мусором, из-за чего пришлось пробираться внутрь со второй попытки. Кота нашли в тяжёлом состоянии — голодного и больного.

Сиама передали хозяину. Сейчас питомец получает лечение и постепенно восстанавливается.

Ранее кот-гурман хотел приготовить ужин и чуть не спалил квартиру в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

