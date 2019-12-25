После суток поисков в Екатеринбурге нашли живой 12-летнюю школьницу

Девочка спокойно каталась на велосипеде в центре города.

Пропавшую вчера 12-летнюю школьницу нашли живой в центре Екатеринбурга.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал о поисках 12-летней девочки, которая вчера ушла из дома погулять и пропала. Двенадцатилетняя школьница отпросилась у мамы покататься на роликах с подругой. Мама разрешила дочери погулять и ушла по своим делам. Когда женщина вернулась домой, дочери дома не было, а роликовые коньки лежали дома. Мать бросилась звонить дочке на мобильный телефон, но тот уже был отключен. Уточнялось, что семья благополучная, а девочка ранее никогда не уходила из дома на длительное время.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Ребенка искали почти сутки сотрудники МВД и волонтеры. В районе обеда ее заметили возле Дома Кино в центре Екатеринбурга волонтеры. Ребенок спокойно катался на велосипеде.

Сейчас следователи выясняют, не было ли с девочкой совершено противоправных действий за время ее отсутствия, а также причину ухода из дома.

Фото: Piter.TV