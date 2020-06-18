Последствия ветра в Петербурге: горожане делятся фото

Ночью с крыши дома на Жуковского сорвало колпак дымохода.

Ночью и днем 30 октября в Петербурге бушевал сильный ветер. Порывы в некоторых районах достигали 23 м/с. Во время непогоды в Северной столицы прилегли на машины и тротуары деревья, упали дорожные знаки и даже сорвало колпак дымохода. Горожане поделились в соцсетях фото, на которых видны последствия урагана.

В городе на период непогоды закрыли парки и сады для посетителей. Неделя в регионе тоже начнется не с самых благоприятных климатических условий.

Фото: Piter.tv (улица Есенина)

Фото: Piter.tv (улица Бабушкина)

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Огородный переулок)

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Краснопутиловская улица)

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Огородный переулок)

Ночью с крыши дома на Жуковского сорвало колпак дымохода. Отдыхающие рядом люди не пострадали, сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург"

Видео: Телеграм / "Раньше всех. Петербург"