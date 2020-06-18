Последствия ветра в Петербурге: горожане делятся фото

Ночью и днем 30 октября в Петербурге бушевал сильный ветер. Порывы в некоторых районах достигали 23 м/с. Во время непогоды в Северной столицы прилегли на машины и тротуары деревья, упали дорожные знаки и даже сорвало колпак дымохода. Горожане поделились в соцсетях фото, на которых видны последствия урагана.
В городе на период непогоды закрыли парки и сады для посетителей. Неделя в регионе тоже начнется не с самых благоприятных климатических условий.
Фото: Piter.tv (улица Есенина)
Фото: Piter.tv (улица Бабушкина)
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Огородный переулок)
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Краснопутиловская улица)
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Огородный переулок)
Ночью с крыши дома на Жуковского сорвало колпак дымохода. Отдыхающие рядом люди не пострадали, сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург"
Видео: Телеграм / "Раньше всех. Петербург"
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