В Ленобласти ветер повалил на дороги 120 деревьев

Больше всего деревьев во время шторма упало во Всеволожском, Сланцевском и Кингисеппском районах.

В ночь с 17 на 18 февраля в Ленобласти сильный ветер повалил 120 деревьев. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

На данный момент проезд по дорогам региона восстановлен, с проезжей части были убраны осины, старые ели. Больше всего деревьев во время шторма упало во Всеволожском, Сланцевском и Кингисеппском районах. На данный момент работы на дорогах продолжаются, сейчас с областных дорог осуществляется отвод воды.

Жители Ленобласти могут сообщить об упавших деревьях или других помехах по телефону 8(812)251-42-84.

В Петербурге 18 февраля объявили желтый уровень погодной опасности.

Фото: pixabay