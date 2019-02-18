Еще три дерева за день упали на машины в разных районах города

Снимать деревья с машин прибыли сотрудники МЧС.

Всю субботу, 30 мая, петербуржцы делятся фотографиями упавших деревьев во дворах своих домов.

Так, во дворе улицы Сикейроса, 6к1 ветер свалил дерево на "Киа Оптима" из Москвы.

Второе дерево упало на машину в Учебном переулке и тоже у дома №6к1. Вызволять попавшую под удар машину прибыл кран с сотрудниками МЧС.



Следующее дерево свалилось тоже на улице Сикейроса , но уже во дворе дома №13.

Трухлявая черемуха упала на два автомобиля. Черной "Мазде 5" повезло, синему "Фольксвагену" - нет. Много вмятин на крыше и царапины по кузову. сообщил очевидец.

Ранее мы писали, что дерево рухнуло на машину и оборвало линии электропередач на Композиторов.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте; Piter.TV