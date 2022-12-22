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В Петербурге с 11 по 13 октября ветер повалил более 140 деревьев
Сегодня, 21:31
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В Петербурге с 11 по 13 октября ветер повалил более 140 деревьев

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Только в пятницу, 13 октября, не выдержало порывов ветра порядка 40 стволов.

С 11 по 13 октября в Петербурге на территориях зеленых насаждений и лесов города ветер повалил более 140 деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Только в пятницу, 13 октября, не выдержало порывов ветра порядка 40 стволов. Больше остальных пострадали Курортный, Красногвардейский и Кировский районы. 

Предприятия ведут постоянный мониторинг в садах, парках, скверах и на объектах уличного озеленения. 

Ранее мы сообщали о том, что "желтый" уровень погодной опасности объявлен в Петербурге 14 и 15 октября.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга

Теги: комитет по благоустрйству, упали деревья в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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